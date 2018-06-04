Fitch подтвердило рейтинг МБА на уровне B-, повысило рейтинг устойчивости банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на уровне "B-" со стабильным прогнозом, отмечается в сообщении агентства.
Fitch также повысило рейтинг финансовой устойчивости (VR) МБА до уровня "b-" с "ccc".
В комментарии агентства отмечается, что повышение рейтинга устойчивости банка связано с улучшением показателей прибыльности и снижением давления открытой валютной позиции на капитал банка.
Помимо этого, агентство отмечает, что МБА успешно завершил процесс реструктуризации активов, в результате улучшились ликвидность и качество кредитного портфеля.
"По итогам первого квартала 2018 года коэффициент адекватности капитала первого уровня и совокупного капитала составили 19,2% и 20,5% соответственно, что значительно превышает текущие регулятивные нормы. Данные показатели были достигнуты за счет вливания в капитал со стороны основного акционера, успешной реструктуризации внешних обязательств и передачи проблемных активов банка", - указывает агентство.
При этом, Fitch, по-прежнему, рассматривает положение капитала банка как уязвимое из-за большой незафиксированной короткой позиции в иностранной валюте на конец I квартала 2018 года в размере $1,7 млрд.
По оценкам Fitch проблемы с соблюдением нормативов по капиталу могут возникнуть лишь при девальвации маната.
"Руководство МБА намерено закрыть валютную позицию в течение следующих нескольких месяцев посредством соглашения о хеджировании с министерством финансов и или же конвертации своих депозитов в манатах в Центральном банке Азербайджана в доллары США. Однако, по мнению Fitch, существует неопределенность в отношении того, будут ли выполняться эти транзакции", - подчеркивается в сообщении.
Fitch отмечает улучшение качество активов МБА, чистые кредиты и авансы составляют лишь 17% от общего объема активов на конец первого квартала. Другие активы представлены преимущественно депозитами низкого риска, размещенными в ЦБА (3,1 млрд. манатов, 37% от общего объема активов), краткосрочными средствами в других банках (1,1 млрд. манатов) и векселями, гарантируемыми государством (1,1 млрд. манатов).
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.
А.Азизов
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