Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9875 RUR   0.0273 GBR   2.273 TRY   0.3665

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.81 Brent   76.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 18° 26° 7 Июн 18° 30° 8 Июн 19° 30°

Финансы 04.06.2018 18:25

Fitch подтвердило рейтинг МБА на уровне B-, повысило рейтинг устойчивости банка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на уровне "B-" со стабильным прогнозом, отмечается в сообщении агентства.

Fitch также повысило рейтинг финансовой устойчивости (VR) МБА до уровня "b-" с "ccc".

В комментарии агентства отмечается, что повышение рейтинга устойчивости банка связано с улучшением показателей прибыльности и снижением давления открытой валютной позиции на капитал банка.

Помимо этого, агентство отмечает, что МБА успешно завершил процесс реструктуризации активов, в результате улучшились ликвидность и качество кредитного портфеля.

"По итогам первого квартала 2018 года коэффициент адекватности капитала первого уровня и совокупного капитала составили 19,2% и 20,5% соответственно, что значительно превышает текущие регулятивные нормы. Данные показатели были достигнуты за счет вливания в капитал со стороны основного акционера, успешной реструктуризации внешних обязательств и передачи проблемных активов банка", - указывает агентство.

При этом, Fitch, по-прежнему, рассматривает положение капитала банка как уязвимое из-за большой незафиксированной короткой позиции в иностранной валюте на конец I квартала 2018 года в размере $1,7 млрд.

По оценкам Fitch проблемы с соблюдением нормативов по капиталу могут возникнуть лишь при девальвации маната.

"Руководство МБА намерено закрыть валютную позицию в течение следующих нескольких месяцев посредством соглашения о хеджировании с министерством финансов и или же конвертации своих депозитов в манатах в Центральном банке Азербайджана в доллары США. Однако, по мнению Fitch, существует неопределенность в отношении того, будут ли выполняться эти транзакции", - подчеркивается в сообщении.

Fitch отмечает улучшение качество активов МБА, чистые кредиты и авансы составляют лишь 17% от общего объема активов на конец первого квартала. Другие активы представлены преимущественно депозитами низкого риска, размещенными в ЦБА (3,1 млрд. манатов, 37% от общего объема активов), краткосрочными средствами в других банках (1,1 млрд. манатов) и векселями, гарантируемыми государством (1,1 млрд. манатов).

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля государства в капитале банка составляет 96,5%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МБА, FITCH, РЕЙТИНГ


Похожие новости


Fitch повысило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до «B-», отмечает уязвимость капитала банка Fitch ожидает повышения рейтингов МБА Реструктуризация внешних обязательств МБА в 2017г увеличит госдолг Азербайджана до 29% ВВП – Fitch Fitch понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте МБА до уровня ограниченного дефолта Власти Азербайджана могли бы поддержать валютную ликвидность МБА - Fitch Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ МБА на уровне BB, понизило рейтинг устойчивости

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]