Спикер Нацсобрания Армении предлагает провести выборы генсека ПАЧЭС в Болгарии, а не в Ереване или в Баку

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выразил желание заручиться поддержкой российской Госдумы для принятия решения о проведении выборов Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) не в Азербайджане или Армении, а в "нейтральной" стране - в Болгарии.

"19 июня на Генеральной Ассамблее ПАЧЭС в Тиране состоится заседание бюро, где будет обсуждаться вопрос о дате и месте выборов Генерального секретаря ПАЧЭС. Согласно регламенту, существуют три возможности по дате и месту проведения выборов генсека: это в ноябре 2018 года в Ереване, в июне 2019 года в Баку и в ноябре 2019 года в Софии", - сказал А.Баблоян на прошедшей в понедельник встрече в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"У нас есть такое предложение - не проводить ни в Ереване, ни в Баку, а выборы проводить в Софии, как бы на нейтральной территории", - сказал спикер Нацсобрания.

По его словам, на фоне непростых отношений между Баку и Ереваном было бы целесообразно принять именно такое решение.

Кроме того, А.Баблоян высказался за то, чтобы кандидат на пост Генсекретаря ПАЧЭС представлял страну, нейтральную по отношению к другим государством, входящим в Организацию.

"Это вопрос на самом деле очень тонкий. С одной стороны, это вопрос и политической культуры и толерантности, которая должна быть", - сказал в ответ В.Володин. При этом он согласился, что "тот, кто возглавляет эту структуру, должен быть над интересами", и не должен продвигать "решения в ущерб другим странам и участникам".

Сейчас Генеральным секретарем ПАЧЭС является представитель Азербайджана Асаф Гаджиев.