Спикер Нацсобрания Армении предлагает провести выборы генсека ПАЧЭС в Болгарии, а не в Ереване или в Баку

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян выразил желание заручиться поддержкой российской Госдумы для принятия решения о проведении выборов Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) не в Азербайджане или Армении, а в "нейтральной" стране - в Болгарии.
"19 июня на Генеральной Ассамблее ПАЧЭС в Тиране состоится заседание бюро, где будет обсуждаться вопрос о дате и месте выборов Генерального секретаря ПАЧЭС. Согласно регламенту, существуют три возможности по дате и месту проведения выборов генсека: это в ноябре 2018 года в Ереване, в июне 2019 года в Баку и в ноябре 2019 года в Софии", - сказал А.Баблоян на прошедшей в понедельник встрече в Москве с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"У нас есть такое предложение - не проводить ни в Ереване, ни в Баку, а выборы проводить в Софии, как бы на нейтральной территории", - сказал спикер Нацсобрания.
По его словам, на фоне непростых отношений между Баку и Ереваном было бы целесообразно принять именно такое решение.
Кроме того, А.Баблоян высказался за то, чтобы кандидат на пост Генсекретаря ПАЧЭС представлял страну, нейтральную по отношению к другим государством, входящим в Организацию.
"Это вопрос на самом деле очень тонкий. С одной стороны, это вопрос и политической культуры и толерантности, которая должна быть", - сказал в ответ В.Володин. При этом он согласился, что "тот, кто возглавляет эту структуру, должен быть над интересами", и не должен продвигать "решения в ущерб другим странам и участникам".
Сейчас Генеральным секретарем ПАЧЭС является представитель Азербайджана Асаф Гаджиев.
Алиев заявил о выполнении всех совместных решений, принятых с Рухани
Министр обороны Азербайджана встретится с коллегами из стран СНГ в Кызыле
Президент Алиев провел встречу с руководителем Аппарата президента Ирана
Fitch подтвердило рейтинг МБА на уровне B-, повысило рейтинг устойчивости банка
Курс манат/доллар на 5 июня - 1,7 манат/$1
Bank of Baku планирует в 2018г обнулить обязательства перед Центробанком
Британец Харри Кейн признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES
Азеригаз в январе-мае газифицировал свыше 240 многоэтажных жилых домов
Ливневые дожди привели к частичному разрушению автомобильного моста через реку Гейчай в Азербайджане
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Евлахском районе
ГААД получит 3 млн. манатов на строительство нового моста в прифронтовой зоне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на проведение мелиоративных работ в Нахчыване
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
БВШН и южнокорейская компания HMC подписали соглашение
В Баку состоялся тематический урок «Город над Невой»
Компания Bakcell отметила Международный День Защиты Детей в общественном реабилитационном центре UAFA в Гяндже
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»