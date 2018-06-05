МОК выделит $150 тыс. Пхенчхану, который пострадал от наводнения

- Международный олимпийский комитет направит $150 тысяч на помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Пхенчхане, сообщает пресс-служба МОК во вторник.

"Президент МОК Томас Бах заявил, что $150 тысяч будут направлены в качестве помощь городу Пхенчхан, который серьезно пострадал от наводнения в начале этого месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 150 человек остались без крова. В общей сложности пострадало более 50 домов, в результате чего более 70 семей лишились жилья.

Пхенчхан принимал зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года.