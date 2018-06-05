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Дальнее зарубежье 05.06.2018 12:32

МОК выделит $150 тыс. Пхенчхану, который пострадал от наводнения

- Международный олимпийский комитет направит $150 тысяч на помощь семьям, пострадавшим от наводнения в Пхенчхане, сообщает пресс-служба МОК во вторник.

"Президент МОК Томас Бах заявил, что $150 тысяч будут направлены в качестве помощь городу Пхенчхан, который серьезно пострадал от наводнения в начале этого месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 150 человек остались без крова. В общей сложности пострадало более 50 домов, в результате чего более 70 семей лишились жилья.

Пхенчхан принимал зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПХЕНЧХАН, МОК, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]