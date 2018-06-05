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Регион 05.06.2018 13:34

Власти ФРГ озабочены экстерриториальными санкциями США против Ирана, заявляют в Берлине

Правительство ФРГ с опасением воспринимает экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, обсуждает этот вопрос с заинтересованными сторонами, заявил координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе.

"Федеральное правительство следит с большим вниманием и с не меньшим опасением за экстерриториальным действием санкций. Мы ведем диалог на эту тему с заинтересованными сторонами и наблюдаем за развитием ситуации", - сказал Д.Визе в интервью "Интерфаксу", комментируя решение США вернуть санкции в отношении Ирана.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ, ГЕРМАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]