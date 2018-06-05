Власти ФРГ озабочены экстерриториальными санкциями США против Ирана, заявляют в Берлине

Правительство ФРГ с опасением воспринимает экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, обсуждает этот вопрос с заинтересованными сторонами, заявил координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе.

"Федеральное правительство следит с большим вниманием и с не меньшим опасением за экстерриториальным действием санкций. Мы ведем диалог на эту тему с заинтересованными сторонами и наблюдаем за развитием ситуации", - сказал Д.Визе в интервью "Интерфаксу", комментируя решение США вернуть санкции в отношении Ирана.

8 мая президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и начале процесса восстановления санкций против Тегерана.