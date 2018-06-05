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Регион 05.06.2018 12:46

Наращивание Ираном мощностей по обогащению урана не нарушает СВПД - Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не видит противоречий в наращивании Ираном мощностей по обогащению урана с выполнением Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Он (Иран) не нарушает таким образом свои обязательства по СВПД", - заявил во вторник "Интерфаксу" Л.Слуцкий.

По его словам, важно, чтобы нормы, заложенные в СВПД, не нарушались, поскольку это станет дополнительным раздражающим фактором для Вашингтона и толчком к наращиванию напряжения вокруг всего, что связано с Ираном.

Глава думского комитета отметил, что ядерная программа Ирана в этой ситуации не выходит из-под контроля, хотя выход США из СВПД - провокационен по своей сути, "в том числе и по автономизации Ирана по части реализации своего ядерного досье".

Л.Слуцкий подчеркнул, что Россия находится в тесном контакте с иранской стороной в МАГАТЭ.

"Тегеран меньше всего заинтересован, чтобы его оппоненты, в первую очередь, в Вашингтоне снова поставили страну на виртуальную ось зла", - сказал он.

Парламентарий выразил надежду, что заявление Ирана не станет фактором усиления напряженности вокруг этой страны.

Накануне руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Организация по атомной энергии Ирана начнет подготовку к наращиванию объемов обогащаемого урана, причем в соответствии с положениями соглашения по иранскому атому.

"Организация по атомной энергии Ирана обязана подготовить почву для доведения обогащения урана до 190 тыс. единиц работы разделения (Separate Working Units, SWU), но в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ)", - приводит агентство "Фарс" слова А.Хаменеи.

Он уточнил, что соответствующим иранским инстанциям следует быть готовыми к любому решению властей Ирана.

При этом аятолла предупредил Европу, что ей не следует думать, будто Иран будет придерживаться СВПД, если европейские страны действительно не выступят против выхода США из этого договора и возобновления американских санкций против Тегерана.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, УРАН, СЛУЦКИЙ


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