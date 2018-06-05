Женевский формат переговоров по Сирии должен быть главным - представитель ЕС

Переговорный процесс в Женеве по разрешению конфликта в Сирии играет важнейшую роль в урегулировании, считает специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

"Мы видим астанинский процесс как один из элементов процесса политического урегулирования. Но мы видим, что главный процесс должен проходить в Женеве и должен вести к политическому урегулированию всех аспектов этого конфликта", - сказал П.Буриан во вторник журналистам в кулуарах международной конференции "Астана - город мира".

"И в этом мы видим вклад Астаны: сокращаются точки, где идут бои и продолжается конфликт. Надеемся, что это даст толчок к политическому урегулированию", - добавил он.