Женевский формат переговоров по Сирии должен быть главным - представитель ЕС

Переговорный процесс в Женеве по разрешению конфликта в Сирии играет важнейшую роль в урегулировании, считает специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.
"Мы видим астанинский процесс как один из элементов процесса политического урегулирования. Но мы видим, что главный процесс должен проходить в Женеве и должен вести к политическому урегулированию всех аспектов этого конфликта", - сказал П.Буриан во вторник журналистам в кулуарах международной конференции "Астана - город мира".
"И в этом мы видим вклад Астаны: сокращаются точки, где идут бои и продолжается конфликт. Надеемся, что это даст толчок к политическому урегулированию", - добавил он.
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