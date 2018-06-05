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Дальнее зарубежье 05.06.2018 13:00

Женевский формат переговоров по Сирии должен быть главным - представитель ЕС

Переговорный процесс в Женеве по разрешению конфликта в Сирии играет важнейшую роль в урегулировании, считает специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан.

"Мы видим астанинский процесс как один из элементов процесса политического урегулирования. Но мы видим, что главный процесс должен проходить в Женеве и должен вести к политическому урегулированию всех аспектов этого конфликта", - сказал П.Буриан во вторник журналистам в кулуарах международной конференции "Астана - город мира".

"И в этом мы видим вклад Астаны: сокращаются точки, где идут бои и продолжается конфликт. Надеемся, что это даст толчок к политическому урегулированию", - добавил он.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, ЖЕНЕВА, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]