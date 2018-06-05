Swift планирует нарастить штат в Китае на 50% и вернуться в КНДР в случае отмены санкций

Система передачи финансовых сообщений SWIFT планирует увеличить численность персонала в Китае на 50% уже в текущем году, чтобы справиться с возросшим спросом на международные платежи.

В настоящее время в Шанхае и Пекине работают около 40 человек, заявил глава подразделения SWIFT в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ален Рес в интервью агентству Bloomberg. В ближайшие месяцы будут наняты еще примерно 20 специалистов, включая инженеров, юристов и рыночных экспертов.

"В Китае у нас уже почти 500 клиентов, бизнес развивается невероятными темпами, мы подключаемся к рыночной инфраструктуре", - сказал он.

По словам А.Реса, SWIFT будет рада возобновить отношения с северокорейскими банками в случае отмены международных санкций после ожидаемого саммита США - КНДР на уровне глав государств.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. Членство в SWIFT позволяет осуществлять международные и внутригосударственные расчеты, а также обмениваться финансовыми сообщениями, связанными с денежными рынками, рынками ценных бумаг и документарными операциями.

Пользователями SWIFT являются свыше 11,3 тыс. крупнейших банковских и финансовых организаций в более чем 200 странах мира. В прошлом году они передали 7,1 млрд сообщений через систему. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платежные поручения суммарной оценочной стоимостью более $6 трлн.

Головной офис организации располагается в городе Ла-Юльп в Бельгии.