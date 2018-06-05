PSA прекращает деятельность в Иране из-за угрозы американских санкций

Французский производитель автомобилей Peugeot PSA объявил о приостановке своей деятельности в Иране и прекращении инвестиций для того, чтобы не подпасть под американские санкции, сообщает Dow Jones.
По словам представителя PSA, компания при поддержке французского правительства поддерживает контакты с властями США для того, чтобы добиться исключений из американских санкций против Тегерана, сообщает Deutsche Welle.
В начале мая США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения об иранской ядерной программе. Ранее отмененные санкции Вашингтона в отношении Ирана снова вступят в силу 6 августа.
PSA заявила, что сворачивание деятельности в Иране не окажет влияния на прогнозы финансовых показателей. На долю иранского рынка приходилось менее 1% годовой выручки компании.
Французский автопроизводитель одним из первых среди западных компаний пришел в Иран после отмены санкций в 2016 году, отмечает Dow Jones. PSA подписала два соглашения о совместных предприятиях с Iran Khodro Industrial Group для выпуска Citroen и Peugeot в стране.
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