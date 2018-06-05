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Дальнее зарубежье 05.06.2018 13:45

PSA прекращает деятельность в Иране из-за угрозы американских санкций

Французский производитель автомобилей Peugeot PSA объявил о приостановке своей деятельности в Иране и прекращении инвестиций для того, чтобы не подпасть под американские санкции, сообщает Dow Jones.

По словам представителя PSA, компания при поддержке французского правительства поддерживает контакты с властями США для того, чтобы добиться исключений из американских санкций против Тегерана, сообщает Deutsche Welle.

В начале мая США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения об иранской ядерной программе. Ранее отмененные санкции Вашингтона в отношении Ирана снова вступят в силу 6 августа.

PSA заявила, что сворачивание деятельности в Иране не окажет влияния на прогнозы финансовых показателей. На долю иранского рынка приходилось менее 1% годовой выручки компании.

Французский автопроизводитель одним из первых среди западных компаний пришел в Иран после отмены санкций в 2016 году, отмечает Dow Jones. PSA подписала два соглашения о совместных предприятиях с Iran Khodro Industrial Group для выпуска Citroen и Peugeot в стране.

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Тэги: ИРАН, PEUGEOT, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИОСТАНОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]