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Дальнее зарубежье 05.06.2018 14:17

Евросоюз может объявить ответные меры на пошлины США уже в июле

Европейский союз может уже в июле принять ответные меры на введенные США с 1 июня пошлины на поставляемые из стран ЕС сталь и алюминий, заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Она добавила, что обсуждение этих мер уже идет, сообщает Deutsche Welle.

По словам С.Мальмстрём, обеспокоенные пошлинами сталепроизводители уже начали перенаправлять потоки продукции, предназначавшейся для США, в другие государства. В то же время на экономическую оценку последствий этого шага американских властей потребуется время.

В Евросоюзе с самого начала крайне критически относились к протекционистским мерам США.

"ЕС считает введенные в одностороннем порядке таможенные пошлины неоправданными и нарушающими правила ВТО", - говорилось в заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Германия ранее неоднократно предостерегала Вашингтон от эскалации торгового конфликта. "Федеральное правительство отвергает введенные США пошлины на сталь и алюминий, - говорил в конце мая официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. - Мы считаем эту меру незаконной, приведенный аргумент защиты национальной безопасности - неубедительным".

По словам Ш.Зайберта, эта мера таит в себе опасность порочного круга штрафных мер, которые в итоге навредят всем.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ПОШЛИНЫ, МЕТАЛЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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