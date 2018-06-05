Азербайджан и Грузия могут построить единое административное таможенное здание на границе для ускорения пропуска пассажиров и грузов

Азербайджан и Грузия ведут переговоры по строительству единого административного таможенного здания на границе, сообщил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Если переговоры пройдут успешно, то это будет первое в регионе совместное административное здание, в котором будут работать таможенники двух стран", - сказал С.Мехтиев.

По его словам, в случае положительного решения данного вопроса, это приведет к упрощению торговли и ускорит пропуск граждан и грузов через пропускные пункты.

Б.Рустамбеков