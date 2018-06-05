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Бизнес и законодательство 05.06.2018 12:40

Азербайджан и Грузия могут построить единое административное таможенное здание на границе для ускорения пропуска пассажиров и грузов

Азербайджан и Грузия ведут переговоры по строительству единого административного таможенного здания на границе, сообщил глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Если переговоры пройдут успешно, то это будет первое в регионе совместное административное здание, в котором будут работать таможенники двух стран", - сказал С.Мехтиев.

По его словам, в случае положительного решения данного вопроса, это приведет к упрощению торговли и ускорит пропуск граждан и грузов через пропускные пункты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТАМОЖНЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]