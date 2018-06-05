США бойкотируют сессию конференции по разоружению из-за председательства Сирии

США приняли решение бойкотировать во вторник сессию конференции по разоружению в Женеве из-за председательства Сирии, заявил постпред США при конференции Роберт Вуд.

"Мы не принимаем участие в сегодняшней сессии из-за попыток Сирии на прошлой неделе использовать председательство в конференции по разоружению, чтобы выставить в положительном свете неприемлемое и опасное поведение режима", - написал Р.Вуд на своей странице в Twitter.

"Мы продолжим защищать интересы США в организации", - добавил американский дипломат.

На прошлой неделе Р.Вуд присутствовал на первом заседании при председательстве Сирии.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ограничить свое участие в работе конференции на время председательства Сирии. Госдепартамент США призвал другие страны выступить против председательства Сирии, поскольку, по мнению Вашингтона, Дамаск утратил доверие, чтобы председательствовать после повторного применения химического оружия против сирийского народа.

Конференция по разоружению - постоянно действующий международный форум для обсуждения и выработки соглашений по вопросам разоружения. В конференции принимают участие 65 государств.

Сирия является государством-председателем конференции с 28 мая по 22 июня.