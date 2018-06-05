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Дальнее зарубежье 05.06.2018 15:05

Демократы в США призывают Трампа учесть их позицию на переговорах с Северной Кореей

Американские демократы предупредили президента США Дональда Трампа, что не поддержат снятие санкций с Северной Кореи, если соглашение не будет соответствовать их требованиям, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

Демократы направили президенту письмо, в котором потребовали, чтобы соглашение с КНДР включало в себя ряд принципов. Так, демократы требуют, чтобы КНДР провела денуклеаризацию, избавилась от биологического и химического оружия, прекратила производство и обогащение ядерных материалов, закрыла ракетную программу и позволила проводить проверки на своей территории.

"Если президент Трамп встретится с Ким Чен Ыном и добьется сделки, которая действительно будет соответствовать этим принципам, он сделает мир более безопасным местом", - сказал лидер демократического меньшинства сената США Чак Шумер.

Он отметил, что Демократическая партия надеется на то, что переговоры будут успешными, однако призвал Д.Трампа отказаться от них, в случае, если он не сможет обеспечить достойного соглашения.

"У президента есть значительная свобода действий согласно действующему закону о санкциях против КНДР. Но если он будет использовать эту свободу, чтобы заключить бездарное соглашение, он должен быть готов к тому, что демократы и, надеюсь, республиканцы дадут отпор", - сказал Ч.Шумер.

Ранее Д.Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: США, КНДР, ДЕМОКРАТЫ, ТРЕБОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]