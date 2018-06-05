Демократы в США призывают Трампа учесть их позицию на переговорах с Северной Кореей

Американские демократы предупредили президента США Дональда Трампа, что не поддержат снятие санкций с Северной Кореи, если соглашение не будет соответствовать их требованиям, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

Демократы направили президенту письмо, в котором потребовали, чтобы соглашение с КНДР включало в себя ряд принципов. Так, демократы требуют, чтобы КНДР провела денуклеаризацию, избавилась от биологического и химического оружия, прекратила производство и обогащение ядерных материалов, закрыла ракетную программу и позволила проводить проверки на своей территории.

"Если президент Трамп встретится с Ким Чен Ыном и добьется сделки, которая действительно будет соответствовать этим принципам, он сделает мир более безопасным местом", - сказал лидер демократического меньшинства сената США Чак Шумер.

Он отметил, что Демократическая партия надеется на то, что переговоры будут успешными, однако призвал Д.Трампа отказаться от них, в случае, если он не сможет обеспечить достойного соглашения.

"У президента есть значительная свобода действий согласно действующему закону о санкциях против КНДР. Но если он будет использовать эту свободу, чтобы заключить бездарное соглашение, он должен быть готов к тому, что демократы и, надеюсь, республиканцы дадут отпор", - сказал Ч.Шумер.

Ранее Д.Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.