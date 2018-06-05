В Бельгии раскрыли деятельность армянской группировки, организовывавшей договорные теннисные матчи

В рамках расследования федеральной прокуратуры Бельгии по делу об организованной преступной группе во вторник был проведен 21 обыск в различных коммунах Восточной Фландрии и Брюсселя, сообщил сайт газеты "Либр Бельжик".
По данным издания, 13 человек задержаны для допросов. В настоящее время ожидается решение судебного следователя об их возможном содержании под стражей.
Это расследование позволило раскрыть манипуляции бельгийско-армянской преступной группы, которая занималась активной коррупционной деятельностью среди профессиональных теннисистов, начиная с 2014 года, с целью обеспечивать договорные результаты матчей, чтобы делать ставки на них при заранее известном итоге.
В течение 2015 года комиссия по азартным играм получила несколько докладов от различных заведений, организующих пари по спортивным результатам, из которых следовало, что многочисленные армяне, проживающие в Бельгии, причастны к подтасовкам теннисных матчей.
У всех подозреваемых примерно одинаковые характеристики: нет заявленных доходов, нет работы, они неплатежеспособны.
Преступная организация состояла из людей, между которыми были распределены специфические функции. Следуя четким инструкциям, они на выдававшиеся им деньги делали ставки на результаты матчей второстепенных эшелонов. На турнирах такого уровня, как правило, нет видеозаписей, а игроки, отмечает издание, более податливы для коррупции.
По данным издания, подобные операции одновременно были проведены в Болгарии, Германии, Нидерландах, Словакии, США и Франции по запросу бельгийского следствия. Эту акцию поддерживал Европол.
Премьер Новой Зеландии не собирается уходить в декрет до рождения ее ребенка
Посредники по Карабаху посетят Армению 13 июня - МИД
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Денежная база в Азербайджане в январе-мае сократилась на 1,6%, в мае – на 0,2%
Госинвестиции и кредиты на создание агропарков в Азербайджане превысили 310 млн манатов
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 2,5%, в мае возобновили рост
Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан
Сингапур выпустил памятную медаль к предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына
Правоохранительные органы Азербайджана проводят операцию "Граница-щит" на границе с Россией
Президент Алиев открыл автодорогу Делимаммедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе после реконструкции
Президент Алиев открыл Region Agro на западе страны
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Геранбойском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Услуги AccessBank уже в терминалах eManat!
В Центре детского творчества и на курсах русского языка РИКЦ в Баку прошли выпускные праздники
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»