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Дальнее зарубежье 05.06.2018 13:02

В Бельгии раскрыли деятельность армянской группировки, организовывавшей договорные теннисные матчи

В рамках расследования федеральной прокуратуры Бельгии по делу об организованной преступной группе во вторник был проведен 21 обыск в различных коммунах Восточной Фландрии и Брюсселя, сообщил сайт газеты "Либр Бельжик".

По данным издания, 13 человек задержаны для допросов. В настоящее время ожидается решение судебного следователя об их возможном содержании под стражей.

Это расследование позволило раскрыть манипуляции бельгийско-армянской преступной группы, которая занималась активной коррупционной деятельностью среди профессиональных теннисистов, начиная с 2014 года, с целью обеспечивать договорные результаты матчей, чтобы делать ставки на них при заранее известном итоге.

В течение 2015 года комиссия по азартным играм получила несколько докладов от различных заведений, организующих пари по спортивным результатам, из которых следовало, что многочисленные армяне, проживающие в Бельгии, причастны к подтасовкам теннисных матчей.

У всех подозреваемых примерно одинаковые характеристики: нет заявленных доходов, нет работы, они неплатежеспособны.

Преступная организация состояла из людей, между которыми были распределены специфические функции. Следуя четким инструкциям, они на выдававшиеся им деньги делали ставки на результаты матчей второстепенных эшелонов. На турнирах такого уровня, как правило, нет видеозаписей, а игроки, отмечает издание, более податливы для коррупции.

По данным издания, подобные операции одновременно были проведены в Болгарии, Германии, Нидерландах, Словакии, США и Франции по запросу бельгийского следствия. Эту акцию поддерживал Европол.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕННИС, АРМЯНЕ, СЛЕДСТВИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]