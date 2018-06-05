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Бизнес и законодательство 05.06.2018 13:04

ГТК Азербайджана готовит предложения по реформам в таможенной системе

Государственный таможенный комитет (ГТК) готовит пакет предложений по реформам в таможенной сфере, заявил глава ведомства Сафар Мехтиев.

"Мы разрабатываем пакет таможенных реформ. Это делается по поручению главы государства", - сказал С.Мехтиев журналистам во вторник.

По его словам, в рамках подготовки предложений по реформам участникам внешнеторговой деятельности будут направлены вопрос. "Эти запросы будут касаться изменений таможенного законодательства, обеспечения прозрачности, качества электронных услуг, а также по борьбе с коррупцией в этой сфере", - отметил он.

С.Мехтиев подчеркнул, что ответы, полученные от предпринимателей, будут учтены при подготовке пакета реформ в таможенной сфере.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГТК, РЕФОРМЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]