ГТК Азербайджана готовит предложения по реформам в таможенной системе

Государственный таможенный комитет (ГТК) готовит пакет предложений по реформам в таможенной сфере, заявил глава ведомства Сафар Мехтиев.

"Мы разрабатываем пакет таможенных реформ. Это делается по поручению главы государства", - сказал С.Мехтиев журналистам во вторник.

По его словам, в рамках подготовки предложений по реформам участникам внешнеторговой деятельности будут направлены вопрос. "Эти запросы будут касаться изменений таможенного законодательства, обеспечения прозрачности, качества электронных услуг, а также по борьбе с коррупцией в этой сфере", - отметил он.

С.Мехтиев подчеркнул, что ответы, полученные от предпринимателей, будут учтены при подготовке пакета реформ в таможенной сфере.

Б.Рустамбеков