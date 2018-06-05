ГТК Азербайджана готовит предложения по реформам в таможенной системе

Государственный таможенный комитет (ГТК) готовит пакет предложений по реформам в таможенной сфере, заявил глава ведомства Сафар Мехтиев.
"Мы разрабатываем пакет таможенных реформ. Это делается по поручению главы государства", - сказал С.Мехтиев журналистам во вторник.
По его словам, в рамках подготовки предложений по реформам участникам внешнеторговой деятельности будут направлены вопрос. "Эти запросы будут касаться изменений таможенного законодательства, обеспечения прозрачности, качества электронных услуг, а также по борьбе с коррупцией в этой сфере", - отметил он.
С.Мехтиев подчеркнул, что ответы, полученные от предпринимателей, будут учтены при подготовке пакета реформ в таможенной сфере.
Б.Рустамбеков
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