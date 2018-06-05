Президент Алиев открыл автодорогу Делимаммедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе после реконструкции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия автомобильной дороги Делимаммедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе после реконструкции, сообщает сайт главы государства.
Глава Госагентства автомобильных дорог Салех Мамедов сообщил, что общая протяженность автодороги составляет 20 км, ширина проезжей части - 6 метров. Данная магистраль относится к дорогам четвертой технической категории и имеет две полосы, ширина каждая из которых составляет 3 метра.
Реконструкция автомагистрали Делимаммедли-Муздурлар-Гырыглы велась в соответствии с распоряжением президента страны, подписанного в 2017 году, и завершилась в мае текущего года.
Данная автомобильная дорога соединяет 15 населенных пунктов с общим населением в 15 тыс. человек и улучшит транспортную связь с районным центром. Также магистраль сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства данного региона.
Н.Аббасова
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