Азербайджан продолжит улучшать бизнес-климат для продвижения в рейтинге Doing Business

Азербайджан намерен улучшать свои позиции в рейтинге "Doing Business", заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.
"Несмотря на то, что в настоящее время цены на нефть торгуются на уровне $80 за баррель, Азербайджан продолжит проведение экономических реформ. Это позиция президента страны. В текущем году в рейтинге Doing Business мы намерены войти в число стран-реформаторов", - сказал В.Гасымлы во вторник в Баку на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС.
По его словам, за последние годы Азербайджан провел успешные реформы, связанные с началом бизнеса, выдачей разрешений на строительства, доступа к кредитам, защиты прав инвесторов и др.
"После этого основным направлением реформ станет улучшение бизнес-климата, усиление применения корпоративных стандартов в госкомпаниях, обеспечение устойчивости реформ в налоговой и таможенной сфере, переход на среднесрочную модель прогнозирования бюджетных расходов, проведение устойчивой монетарной политики и др.", - отметил он.
В.Гасымлы подчеркнул наличие определенных улучшений в банковской системе Азербайджана в январе-апреле 2018 года. "Активы банковской системы стабильны, наблюдается некоторый рост (на 0,8% или 85 млн манатов) размера кредитного портфеля банков, уровень долларизации по банковским кредитам сократился до 39,6% с 41,3%, внешний долг банков сократился на 40%. Кроме этого, в январе-апреле инъекции в капитал банков составили 313 млн манатов", - добавил он.
Как сообщалось ранее, Азербайджан занял 57-ое место среди 190 стран в рейтинге "Doing-Business - 2018: "Реформы для создания рабочих мест", подготовленным Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией.
Согласно отчету, Азербайджан за период с июня 2016 года по июнь 2017 года провел четыре успешные реформы. Эти реформы касались доступа к кредитам, защиты прав миноритарных акционеров, исполнения контрактов, регулирования банкротства.
В частности, проведенные реформы позволили создать Кредитное бюро, улучшить корпоративные требования для защиты миноритарных акционеров, применять электронную оплату пошлин в судебной системе, облегчить процедуры, связанные с банкротством.
В целом, за последние 15 лет Азербайджан провел 33 реформы, из которых 7 связаны с началом бизнеса, 6 - получением кредитов, 5 - оплатой кредитов.
А.Азизов
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