Госкомстат Азербайджана зафиксировал в мае нулевую инфляцию, среднегодовая инфляция замедлилась до 3,2%

В Азербайджане в мае 2018 года зафиксирована нулевая инфляция против дефляции на уровне 0,2% в апреле, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"Инфляция в Азербайджане в мае 2018 года была нулевой. При этом цены на продовольственные товары подешевели на 1,3%, на непродовольственные товары - не изменились, а тарифы на услуги населению подорожали на 1,6%", - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая замедлилась до 3,2% (на конец апреля 2018 года – 3,5%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 3,2%, по непродовольственным товарам – 3,9%, услугам – 2,6%.
Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.
Н.Аббасова
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