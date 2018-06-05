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Макроэкономика 05.06.2018 14:28

Госкомстат Азербайджана зафиксировал в мае нулевую инфляцию, среднегодовая инфляция замедлилась до 3,2%

В Азербайджане в мае 2018 года зафиксирована нулевая инфляция против дефляции на уровне 0,2% в апреле, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"Инфляция в Азербайджане в мае 2018 года была нулевой. При этом цены на продовольственные товары подешевели на 1,3%, на непродовольственные товары - не изменились, а тарифы на услуги населению подорожали на 1,6%", - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец мая замедлилась до 3,2% (на конец апреля 2018 года – 3,5%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 3,2%, по непродовольственным товарам – 3,9%, услугам – 2,6%.

Правительство Азербайджана на 2018 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2017 года составила 12,9%.

Н.Аббасова

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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