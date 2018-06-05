Шотландская SSE построит газовую электростанцию в Англии за 350 млн фунтов

Шотландская энергетическая компания SSE готовится начать подготовительные работы по сооружению газовой электростанции в Северном Линкольншире мощностью 840 мегаватт и стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($468 млн), рассказал в интервью Interfax Natural Gas Daily представитель компании.

Начало строительных работ на проекте Keadby 2 запланировано до конца текущего года, они продлятся ориентировочно три с половиной года.

Электростанция будет построена неподалеку от существующей станции Keadby 1 мощностью 735 мегаватт и, как и соседняя станция, будет работать от парогазовой установки с комбинированным циклом.

Между тем аналитики полагают, что такому крупному проекту будет непросто существовать без субсидий. По словам партнера юридической фирмы Hogan Lowells Алекса Харрисона, вероятно, SSE надеется принять участие в государственном тендере на поставку электроэнергии, который состоится в 2020 году и будет охватывать 2021-22 годы.