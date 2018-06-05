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ТЭК 05.06.2018 14:40

Шотландская SSE построит газовую электростанцию в Англии за 350 млн фунтов

Шотландская энергетическая компания SSE готовится начать подготовительные работы по сооружению газовой электростанции в Северном Линкольншире мощностью 840 мегаватт и стоимостью 350 млн фунтов стерлингов ($468 млн), рассказал в интервью Interfax Natural Gas Daily представитель компании.

Начало строительных работ на проекте Keadby 2 запланировано до конца текущего года, они продлятся ориентировочно три с половиной года.

Электростанция будет построена неподалеку от существующей станции Keadby 1 мощностью 735 мегаватт и, как и соседняя станция, будет работать от парогазовой установки с комбинированным циклом.

Между тем аналитики полагают, что такому крупному проекту будет непросто существовать без субсидий. По словам партнера юридической фирмы Hogan Lowells Алекса Харрисона, вероятно, SSE надеется принять участие в государственном тендере на поставку электроэнергии, который состоится в 2020 году и будет охватывать 2021-22 годы.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАЗ, ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]