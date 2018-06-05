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Дальнее зарубежье 05.06.2018 15:16

ЕС продолжает строить свои отношения с Россией на основании известных пяти принципов - представитель Могерини

Подход Евросоюза к отношениям с Россией вполне ясен, он строится на пяти принципах политики ЕС в отношении РФ, заявила во вторник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Это принципы, по которым договорились еще в 2016 году и которые были подтверждены в апреле 2018 года 28 государствами-членами на уровне Совета ЕС по иностранным делам", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, намерен ли Евросоюз улучшать свои отношения с Россией.

"Пять принципов", провозглашенные ЕС как основа политики относительно России, предусматривают полную реализацию минских соглашений по украинскому урегулированию в качестве условия для любых существенных изменений в отношениях с РФ, при этом ЕС не намерен менять своей позиции непризнания присоединения Крыма к России.

ЕС будет укреплять отношения с восточными партнерами, включая Среднюю Азию.

Предусматривается укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации.

Любое взаимодействие с РФ, постановили в Брюсселе, должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике.

ЕС будет поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в Европейском союзе и в России, особенно ориентируясь на молодежь.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]