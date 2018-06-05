ЕС продолжает строить свои отношения с Россией на основании известных пяти принципов - представитель Могерини

Подход Евросоюза к отношениям с Россией вполне ясен, он строится на пяти принципах политики ЕС в отношении РФ, заявила во вторник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Это принципы, по которым договорились еще в 2016 году и которые были подтверждены в апреле 2018 года 28 государствами-членами на уровне Совета ЕС по иностранным делам", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос, намерен ли Евросоюз улучшать свои отношения с Россией.
"Пять принципов", провозглашенные ЕС как основа политики относительно России, предусматривают полную реализацию минских соглашений по украинскому урегулированию в качестве условия для любых существенных изменений в отношениях с РФ, при этом ЕС не намерен менять своей позиции непризнания присоединения Крыма к России.
ЕС будет укреплять отношения с восточными партнерами, включая Среднюю Азию.
Предусматривается укрепление внутренней устойчивости ЕС, особенно энергетической и в области стратегической коммуникации.
Любое взаимодействие с РФ, постановили в Брюсселе, должно быть избирательным, учитывая возможные общие интересы, например, во внешней политике.
ЕС будет поддерживать гражданское общество в России и инвестировать в развитие контактов между людьми в Европейском союзе и в России, особенно ориентируясь на молодежь.
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