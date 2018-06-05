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Это интересно 05.06.2018 14:53

Сингапур выпустил памятную медаль к предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына

Сингапурский монетный двор запускает в продажу медали, посвященные предстоящей встрече лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына, которая намечена на 12 июня в Сингапуре, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте монетного двора.

"Медали не только отметят этот важный шаг в сторону глобального мира, но и подчеркнут роль Сингапура как нейтральной страны и как экономических ворот и ворот безопасности между западом и востоком", - отмечается в сообщении.

Памятные медали доступны в исполнении из золота 999,9 пробы (вес медали - 1/2 унции), серебра 999 пробы (вес - 1 унция) и никелированного цинка, указывает в пресс-релизе.

На аверсе медалей изображено рукопожатие двух лидеров на фоне флагов США и КНДР. Флаг КНДР изображён на медали слева, а флаг США - справа, "что метко передает позиции обеих стран на политической арене", говорится в пресс-релизе.

На аверсе также выбита дата проведения саммита - 12 июня 2018 года. На реверсе медалей изображён голубь мира, "который символизирует важность саммита для мира во всем мире", говорится в сообщении.

На реверсе также изображены переплетенные между собой национальные цвета США и КНДР - роза и магнолия, говорится в нем.

Согласно сообщению, тираж золотой медали составит 3 тыс. экземпляров, серебряной - 15 тыс. экземпляров. В сообщении не упоминается тираж никелированной медали.

Ранее сообщалось, что военное управление Белого дома США отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре. На аверсе главы обоих государств изображены в профиль на фоне соответствующих флагов: непривычно моложавый президент США сурово смотрит на улыбающегося лидера КНДР. Вокруг идет надпись на английском и корейском языках с названиями двух стран и словами "мирные переговоры". На реверсе - силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США.

Ким Чен Ын назван "верховным лидером" (supreme leader) КНДР, хотя обычно Вашингтон, считающий северокорейский режим диктатурой, избегает такой формулировки. Всего изготовлено 250 таких монет.

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Тэги: СИНГАПУР, МЕДАЛЬ, США, КНДР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]