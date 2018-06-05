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Бизнес и законодательство 05.06.2018 14:56

Ввод в строй карбамидного завода в Азербайджане станет одним из факторов дисбаланса на мировом рынке в 2018г, ситуация нормализуется в 2019г - Акрон

Ввод в эксплуатацию новых предприятий по выпуску карбамида в Азербайджане, США и Индонезии в 2018 году создаст дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке на уровне 10%, считают аналитики группы компаний "Акрон", одного из ключевых производителей минеральных удобрений на российском рынке.

«В текущем году в результате запуска новых производств в Азербайджане, США и Индонезии дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке карбамида достигнет 10%. Мировые мощности по выпуску карбамида увеличатся на 3 млн тонн - до 194 млн тонн. Частично рост поставок будет нивелирован сокращением экспорта со стороны Китая на 2 млн тонн и закрытием комплекса на 1 млн тонн в Кувейте», - прогнозируют эксперты компании.

Согласно оценкам "Акрона", потребление карбамида в 2018 году увеличится на 0,7% - до 174 млн тонн. При этом спрос на промышленный карбамид, на долю которого в общем потреблении приходится 20%, увеличится на 3%.

«В 2018 году существенный прирост мощностей на глобальном рынке завершится. С 2019 года ожидается, что рост потребления будет превышать рост производства. Это положительно отразится на балансе спроса и предложения и ценовой конъюнктуре», - считают аналитики компании.

По прогнозам "Акрона", в 2018 году средний уровень цен на карбамид составит $230 за тонну (США FOB), что на 5% выше уровня показателя за 2017 год.

Как сообщалось, компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) завершила строительство карбамидного завода в Сумгайыте. В настоящее время на предприятии ведутся пуско-наладочные работы. Завод планирует в октябре 2018 года начать выпуск карбамида. Всего в 2018 году на предприятии будет произведено около 50 тыс. тонн карбамида, которые будут направлены на внутренний рынок.

В целом внутренние потребности Азербайджана в карбамиде оцениваются в 150 тыс. тонн в год, но с вводом предприятия в эксплуатацию ожидается увеличение спроса, как минимум, до 200 тыс. тонн в год.

Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Ежедневно на заводе будет производиться 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида.

Для реализации проекта привлечена кредитная линия в размере 500 млн евро, из которой средства в размере 251 млн евро привлечены от корейского Eximbank, 249 млн евро - от UniCredit, Societe Generale и Deutche Bank (под гарантии Экспортно-импортного банка Кореи). В целом, общая стоимость строительства завода оценивается в 770-780 млн евро.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРБАМИД, РЫНОК, ДИСБАЛАНС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]