В полиции подтвердили задержание высокопоставленного офицера МВД Дагестана

В пресс-центре МВД РФ подтвердили информацию о задержании начальника оперативно-розыскной части Собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева, не уточнив, что вменяется ему в вину.
"Сегодня сотрудниками Главного управления Собственной безопасности МВД России совместно с оперативниками ФСБ России по подозрению в причастности к совершению преступления задержан начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Дагестан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре.
Отмечается, что "в настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы".
"Руководством ГУСБ МВД России взято на контроль проведение служебной проверки в отношении задержанного, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел", - добавили в МВД.
Ранее во вторник информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что спецслужбы в Москве задержали начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева.
"Высокопоставленного офицера задержали сегодня в аэропорту Москвы после его прилета из Дагестана. В рамках какого дела проводилось задержание, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.
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