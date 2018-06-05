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СНГ 05.06.2018 15:14

В полиции подтвердили задержание высокопоставленного офицера МВД Дагестана

В пресс-центре МВД РФ подтвердили информацию о задержании начальника оперативно-розыскной части Собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева, не уточнив, что вменяется ему в вину.

"Сегодня сотрудниками Главного управления Собственной безопасности МВД России совместно с оперативниками ФСБ России по подозрению в причастности к совершению преступления задержан начальник ОРЧ СБ МВД по Республике Дагестан", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре.

Отмечается, что "в настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы".

"Руководством ГУСБ МВД России взято на контроль проведение служебной проверки в отношении задержанного, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел", - добавили в МВД.

Ранее во вторник информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что спецслужбы в Москве задержали начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева.

"Высокопоставленного офицера задержали сегодня в аэропорту Москвы после его прилета из Дагестана. В рамках какого дела проводилось задержание, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]