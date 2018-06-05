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Дальнее зарубежье 05.06.2018 15:40

Премьер Италии выступил за пересмотр санкций в отношении России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России, сообщает во вторник агентство АНСА.

"Мы станем поборниками открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы международную роль в решении различных геополитических кризисов. Мы станем инициаторами пересмотра системы санкций, начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России", - сказал Дж.Конте, выступая в сенате Италии.

В то же время Дж.Конте подтвердил намерение Италии оставаться союзником США и сохранять членство в НАТО. "Мы намерены подтвердить уверенную принадлежность нашей страны к Североатлантическому альянсу, сохраняя США в качестве привилегированного союзника", - отметил он.

Во вторник в сенате Италии пройдет голосование о доверии новому правительству, которое принесло присягу на прошлой неделе. Затем по этому вопросу проголосует палата депутатов Италии. Ожидается, что Совет министров без проблем преодолеет оба эти этапа.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]