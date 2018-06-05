Валютные резервы Центробанка Азербайджана в январе-мае увеличились на 2,5%, в мае возобновили рост

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $5 млрд 471,4 млн на 31 мая 2018 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2017 года валютные резервы ЦБА составляли $5 млрд 334,6 млн. Таким образом, в январе-мае 2018 года валютные резервы Центробанка увеличились на 2,5%.
При этом в мае валютные резервы ЦБА возобновили рост после спада в апреле. В частности, в мае резервы банка увеличились на 0,1% или на $5,6 млн.
Как сообщалось ранее, в 2017 году валютные резервы Центробанка увеличились на 34,2%.
А.Азизов
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