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Здравоохранение 05.06.2018 15:32

Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан

Президент Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан, сообщает сайт главы государства

Строительство больницы началось в 2015 году и завершилось в мае 2018 года.

Министр здравоохранения Окатай Ширалиев проинформировал главу государства, что больница рассчитана на 60 койко-мест. Больница обеспечена всем необходимым современным медицинским оборудованием. Здесь имеются отделение хирургии, родильное отделение, послеродовое физиологическое отделение и отделение патологии беременности.

Территория больницы расположена на территории в 1,2 га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, НАФТАЛАН, БОЛЬНИЦА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]