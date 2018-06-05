Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан

Президент Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан, сообщает сайт главы государства
Строительство больницы началось в 2015 году и завершилось в мае 2018 года.
Министр здравоохранения Окатай Ширалиев проинформировал главу государства, что больница рассчитана на 60 койко-мест. Больница обеспечена всем необходимым современным медицинским оборудованием. Здесь имеются отделение хирургии, родильное отделение, послеродовое физиологическое отделение и отделение патологии беременности.
Территория больницы расположена на территории в 1,2 га.
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