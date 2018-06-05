Президент Азербайджана принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан

Президент Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии открытия Центральной больницы города Нафталан, сообщает сайт главы государства

Строительство больницы началось в 2015 году и завершилось в мае 2018 года.

Министр здравоохранения Окатай Ширалиев проинформировал главу государства, что больница рассчитана на 60 койко-мест. Больница обеспечена всем необходимым современным медицинским оборудованием. Здесь имеются отделение хирургии, родильное отделение, послеродовое физиологическое отделение и отделение патологии беременности.

Территория больницы расположена на территории в 1,2 га.

Б.Рустамбеков