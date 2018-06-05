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Дальнее зарубежье 05.06.2018 17:32

Sharp покупает у Toshiba бизнес по выпуску ПК всего за $36,5 млн

Японская компания Toshiba Corp., один из первых производителей ноутбуков в мире, достигла соглашения о продаже 80,1% бизнеса по выпуску персональных компьютеров конкурирующей Sharp Corp. за 4 млрд иен ($36,5 млн), говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Отмечается, что Sharp перестала выпускать ноутбуки в 2010 году.

Кроме того, в последнее время японские производители активно выходят с рынков телевизоров и компьютеров. Между тем Sharp теперь контролируется тайваньской Foxconn, крупным контрактным сборщиком техники, и за счет этого планируется оптимизировать затраты на производство.

За последние три года бизнес Toshiba по выпуску ПК зафиксировал операционные убытки в размере 97 млрд иен, а выручка упала на 75%.

Также Sharp намерена разместить свои новые акции на сумму 200 млрд иен и направить вырученные средства на выкуп приоритетных акций у банков.

Цена бумаг Sharp во вторник упала на 4,1%, котировки Toshiba выросли на 1%.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПК, КОМПАНИИ, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]