Sharp покупает у Toshiba бизнес по выпуску ПК всего за $36,5 млн

Японская компания Toshiba Corp., один из первых производителей ноутбуков в мире, достигла соглашения о продаже 80,1% бизнеса по выпуску персональных компьютеров конкурирующей Sharp Corp. за 4 млрд иен ($36,5 млн), говорится в совместном пресс-релизе компаний.
Отмечается, что Sharp перестала выпускать ноутбуки в 2010 году.
Кроме того, в последнее время японские производители активно выходят с рынков телевизоров и компьютеров. Между тем Sharp теперь контролируется тайваньской Foxconn, крупным контрактным сборщиком техники, и за счет этого планируется оптимизировать затраты на производство.
За последние три года бизнес Toshiba по выпуску ПК зафиксировал операционные убытки в размере 97 млрд иен, а выручка упала на 75%.
Также Sharp намерена разместить свои новые акции на сумму 200 млрд иен и направить вырученные средства на выкуп приоритетных акций у банков.
Цена бумаг Sharp во вторник упала на 4,1%, котировки Toshiba выросли на 1%.
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