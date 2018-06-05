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Дальнее зарубежье 05.06.2018 16:47

Трамп надеется на начало "чего-то большого" по итогам предстоящей встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, вероятно, станет началом "чего-то большого".

"Встреча в Сингапуре с Северной Кореей будет, надеюсь, началом чего-то большого... Скоро увидим!" - написал он на своей странице в "Твиттере".

Саммит США-КНДР в Сингапуре запланирован на 12 июня.

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Тэги: США, КНДР, ВСТРЕЧА, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]