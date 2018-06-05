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Дальнее зарубежье 05.06.2018 17:01

Рахой объявил об уходе с поста главы Народной партии Испании

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что покидает пост председателя Народной партии Испании, сообщает во вторник сайт газеты "Паис".

"Пришло время положить конец этой истории. Народная партия должна продолжать движение под руководством другого человека", - сказал М.Рахой.

М.Рахой, тем не менее, будет исполнять функции председателя до завершения переходного периода, когда в ходе внеочередного съезда партии будет выбран новый председатель, который возглавит партию на следующих всеобщих выборах.

На прошлой неделе конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству М.Рахоя. Недоверие кабинету М.Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался. Формированием нового правительства Испании занимается социалист Педро Санчес.

М.Рахой стал председателем Народной партии в начале 2000-х, с ней он выиграл трое парламентских выборов (в 2011, 2015 и 2016 году) и проиграл двое (в 2004 и 2008 году).

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Тэги: ИСПАНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ПАРТИЯ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]