Туск указал президенту Черногории на необходимость конкретных действий для вступления в ЕС

В стремлении балканских стран присоединиться к ЕС нужны не только политические декларации, но и конкретные действия, заявил во вторник председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с президентом Черногории Мило Джукановичем.
"Я сказал президенту Джукановичу, что темпы переговоров определяются его страной. Важнейшее значение имеют верховенство закона, борьба с коррупцией и организованной преступностью. Точно так же, как процветающие свободные СМИ и гражданское общество являются неотъемлемой частью", - сказал Д.Туск.
Глава Евросовета отметил, что "хотел бы более быстрого прогресса в переговорах о вступлении с Черногорией", что означает не только открытие, но и закрытие новых глав.
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