Новый премьер Испании стремится на этой неделе завершить отбор кандидатов в министры

В Испании становятся известны имена претендентов на министерские позиции в правительстве нового премьер-министра Педро Санчеса, сообщает во вторник газета "Мундо".
Ожидается, что П.Санчес объявит полный список министров уже в среду, чтобы в четверг они могли вступить в должность, а в пятницу состоялось первое заседание нового правительства.
Одним из назначений П.Санчеса станет Жозеп Боррель, он станет главой МИД. Он уже возглавлял внешнеполитическое ведомство в 1990-е годы в правительстве Фелипе Гонсалеса, с 2004 по 2007 годы был председателем Европарламента. Ж.Боррель - каталонец. При этом он активно выступал против отделения Каталонии от Испании.
Номером два в правительстве - вице-президентом и главой министерства равноправия станет Кармен Кальво. При премьере Хосе Луисе Родригесе Сапатеро она занимала должность вице-спикера конгресса депутатов, а также министра культуры Испании.
Главой Минфина может стать Мария Хесус Монтеро, министром энергетики - Тереса Рибера, министром развития - Хосе Луис Абалос.
На прошлой неделе П.Санчес присягнул перед королем Испании на посту главы правительства после того, как парламент Испании выразил недоверие премьеру Мариано Рахою. Недоверие кабинету М.Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался.
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