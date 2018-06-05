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Дальнее зарубежье 05.06.2018 18:13

Ядерная программа Ирана нацелена на уничтожение Израиля, считает Нетаньяху

Планы Ирана по увеличению мощностей по обогащению урана нацелены на производство ядерного оружия для удара по Израилю, заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Два дня назад верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи подтвердил намерение уничтожить государство Израиль. Вчера он объяснил, как он будет это делать - посредством неограниченного обогащения урана для создания арсенала ядерных бомб. Мы не удивлены. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие", - заявил премьер Израиля в видеоролике, распространенном на его страницах в социальных сетях.

Б.Нетаньяху начал рабочую неделю с визита в Европу. Накануне он посетил Германию и провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, во вторник вечером он встретится в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе переговоров Б.Нетаньяху намерен поднять вопрос международного давления на Иран.

Ранее сообщалось, что Иран предупредил МАГАТЭ об увеличении числа центрифуг с 6 июня. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому Иран имеет право производить центрифуги.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ПРЕМЬЕР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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