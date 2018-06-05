Алжирский министр прогнозирует стабильность мировых цен на нефть на уровне $75-80 за баррель

Мировая цена барреля нефти останется на уровне $75-80 после проведения в июне встречи государств-членов ОПЕК, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на государственное информационное агентство Алжира, которое в свою очередь цитирует министра энергетики страны Мустафу Фитуни.

Так он ответил на вопрос о прогнозах, которые говорят о возможном падении мировых цен вследствие сепаратных договоренностей России и Саудовской Аравии об увеличении добычи сырья для компенсации недопоставок нефти из Венесуэлы и стабилизации рынка, взволнованного возможными последствиями американских санкций в отношении Ирана.

Агентство цитирует министра: "Существуют некоторые геополитические проблемы в ряде нефтедобывающих регионов ... Однако с ценой, которая колеблется между 75 и 80 долларами за баррель, проблем нет".