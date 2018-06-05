

"ЛУКОЙЛ" и "КазМунайГаз" во вторник заключили соглашение о принципах (СОП) по блоку "Женис" в казахстанском секторе Каспийского моря, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с церемонии подписания.

Документ подписали президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и председатель правления "КазМунайГаза" Сауат Мынбаев.

Соглашение предполагает, что стороны сформируют консорциум и проведут переговоры с компетентными органами Казахстана для получения прав недропользования на указанном участке.

По словам В.Алекперова, компании создадут совместное предприятие с долями каждой из сторон по 50%.

"Создается совместное предприятие 50 на 50, где компания "ЛУКОЙЛ" взяла на себя финансирование и геологоразведочный этап", - сказал глава компании.

"Мы надеемся, что контракт будет завершен осенью этого года, и мы готовимся сразу начать геологоразведочные работы. Первый этап предусматривает инвестиции около $60 млн, это бурение одной из скважин и сейсмические работы, второй этап - это $210 млн. Разведка будет с начала 2019 года", - отметил он.

Блок "Женис" расположен в казахстанском секторе Каспийского моря на глубине 75-100 метров. Расстояние до берега составляет 80 км, до порта Актау - 180 км. Площадь участка - 6848 квадратных километров.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" ведут переговоры о возможной совместной разработке двух участков на шельфе Каспия - "Женис" и "1Р2".

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 10% - Национальному банку Казахстана.