Нефть перешла к падению на слухах, что США попросили ОПЕК увеличить добычу

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник на сообщениях информированных источников о том, что представители США попросили членов ОПЕК увеличить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43снизилась на $1,35 (1,79%) - до $74,94 за баррель. Контракт подешевел до менее $75 за баррель впервые с начала мая.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,46 (0,71%) - до $64,29 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, просьба об увеличении нефтедобычи обсуждалась в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта. При этом не указывается, каким именно образом была осуществлена эта просьба.

Ранее Вашингтон принял решение выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и ввести ограничения на поставку за рубеж иранской нефти. По оценкам экспертов, сокращение поставок составит как раз примерно 1 млн баррелей у сутки.

"У ОПЕК есть все причины для увеличения добычи, своей цели они достигли, - сказал аналитик Wisdomtree Europe Нитеш Шах. - Этот вопрос будет в центре внимания в ближайшие несколько недель".

Тем временем цены на канадскую нефть выросли в понедельник рекордными темпами - на 12,20 канадского доллара за баррель, поскольку компания Enbridge отказалась от планов ужесточить правила отгрузки нефти. Спред цены с WTI сократился до минимума с 16 мая, теперь марка Western Canadian Select стоит на 13,80 канадского доллара меньше, чем WTI.