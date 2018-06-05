Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9869 RUR   0.0274 GBR   2.2628 TRY   0.3703

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.75 Brent   75.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 31° 7 Июн 19° 29° 8 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 05.06.2018 18:34

Реализация плана вывода курдов из сирийского Манбиджа потребует менее полугода - глава МИД Турции

Модель урегулирования, согласованная Турцией и США для сирийского города Манбиджа, будет реализована и в других частях Сирии, контролируемых курдами, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам турецкого министра, этот момент нашел свое отражение и в турецко-американских договоренностях по Сирии.

Накануне М.Чавушоглу и М.Помпео согласовали в Вашингтоне "дорожную карту" вывода из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией.

"Подготовка к реализации дорожной карты по Манбиджу займет 10 дней. Весь процесс реализации плана займет менее полугода, а, может, и меньше", - сообщил турецкий министр, которого цитирует во вторник информационное агентство "Анадолу".

Глава МИД Турции сообщил, что к реализации "дорожной карты", помимо Турции и США, также привлечены Багдад и Эрбиль - административный центр Иракского Курдистана.

М.Чавушоглу выразил уверенность, что "дорожная карта" внесет вклад в обеспечение стабильности в Сирии.

"В Астане мы добились соглашения о прекращении огня в Сирии. Последовавший далее Сочинский процесс стал дополняющим элементом к Женевскому процессу. Речь идет о зачистке от террористов отдельных районов Сирии и обеспечении стабильности", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, США, СИРИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ


Похожие новости


США и Турция приняли план действий в отношении сирийского Манбиджа - госдеп Глава МИД Турции намерен договориться с госсекретарем США о выводе курдов из сирийского Манбиджа МИД Турции раскритиковал союз США с курдами в Сирии Турция готова найти замену самолетам F-35 в случае отказа США от сделки Эрдоган считает, что США больше не являются посредником в ближневосточном урегулировании США обеспокоены перспективой поставок в Турцию российских С-400, так как они несовместимы с системами ПВО НАТО - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]