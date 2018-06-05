Реализация плана вывода курдов из сирийского Манбиджа потребует менее полугода - глава МИД Турции

Модель урегулирования, согласованная Турцией и США для сирийского города Манбиджа, будет реализована и в других частях Сирии, контролируемых курдами, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.
По словам турецкого министра, этот момент нашел свое отражение и в турецко-американских договоренностях по Сирии.
Накануне М.Чавушоглу и М.Помпео согласовали в Вашингтоне "дорожную карту" вывода из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией.
"Подготовка к реализации дорожной карты по Манбиджу займет 10 дней. Весь процесс реализации плана займет менее полугода, а, может, и меньше", - сообщил турецкий министр, которого цитирует во вторник информационное агентство "Анадолу".
Глава МИД Турции сообщил, что к реализации "дорожной карты", помимо Турции и США, также привлечены Багдад и Эрбиль - административный центр Иракского Курдистана.
М.Чавушоглу выразил уверенность, что "дорожная карта" внесет вклад в обеспечение стабильности в Сирии.
"В Астане мы добились соглашения о прекращении огня в Сирии. Последовавший далее Сочинский процесс стал дополняющим элементом к Женевскому процессу. Речь идет о зачистке от террористов отдельных районов Сирии и обеспечении стабильности", - сказал министр.
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