Британская полиция продолжает работу по инциденту в Солсбери, у нее есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать, сообщает во вторник Скотленд-Ярд.

"При таком сложном и деликатном расследовании я уверен, что общественность примет во внимание то, что все еще есть несколько линий расследования, в которых мы продвигаемся, и которые мы не можем обсуждать на этом этапе", - заявил старший координатор по вопросам борьбы с терроризмом Дин Хайдон.

На данный момент в Солсбери работает порядка 100 сотрудников отдела полиции по борьбе с терроризмом.

Полиция опросила порядка 900 свидетелей и просмотрела более 4 тыс. часов записей с камер наблюдения. Было собрано порядка 2,3 тыс. вещественных доказательств.

"Они продолжают обрабатывать и оценивать все доступные свидетельства и рассматривают все возможные зацепки, чтобы найти ответственных", - говорится в сообщении полиции.

В полиции также уточнили, что полицейский Ник Бейли, пострадавший на месте происшествия, поправляется, но все еще не вернулся к работе.

Ранее сообщалось, что Ю.Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.