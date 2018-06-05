Британская полиция продолжает работу по инциденту в Солсбери, у нее есть несколько линий расследования, которые она пока не может обсуждать, сообщает во вторник Скотленд-Ярд.
"При таком сложном и деликатном расследовании я уверен, что общественность примет во внимание то, что все еще есть несколько линий расследования, в которых мы продвигаемся, и которые мы не можем обсуждать на этом этапе", - заявил старший координатор по вопросам борьбы с терроризмом Дин Хайдон.
На данный момент в Солсбери работает порядка 100 сотрудников отдела полиции по борьбе с терроризмом.
Полиция опросила порядка 900 свидетелей и просмотрела более 4 тыс. часов записей с камер наблюдения. Было собрано порядка 2,3 тыс. вещественных доказательств.
"Они продолжают обрабатывать и оценивать все доступные свидетельства и рассматривают все возможные зацепки, чтобы найти ответственных", - говорится в сообщении полиции.
В полиции также уточнили, что полицейский Ник Бейли, пострадавший на месте происшествия, поправляется, но все еще не вернулся к работе.
Ранее сообщалось, что Ю.Скрипаль выписали из больницы 9 апреля. Вскоре после этого, ее отец также пошел на поправку. Он покинул госпиталь 18 мая.
С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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