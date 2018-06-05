Мексика введет импортные пошлины в 15-25% на стальную продукцию и сельхозтовары из США

Мексика введет импортные пошлины в размере 15-25% на стальную продукцию, а также ряд сельскохозяйственных товаров, поставляемых из США.

Это решение стало ответом на действия американских властей, которые с 1 июня ввели 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную - на импорт алюминия из ряда стран мира, включая Мексику.

Правительство Мексики во вторник опубликовало список товаров американского импорта, которые будут облагаться повышенными пошлинами.

В частности, импортные пошлины для американского сыра составят 20-25%, для яблок и картофеля - 20%, для свинины - 20%, для виски - 25%, говорится в официальном сообщении правительства Мексики.

Пошлины на импорт стальной продукции из США составят 15-25%.

Мехико также создаст квоту для беспошлинного импорта свинины из других стран в размере 350 тыс. тонн.

Накануне министерство экономики Мексики сообщило, что инициирует разбирательство в отношении заградительных пошлин США на импорт стали и алюминия в рамках процедуры разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

Курс мексиканского песо на торгах во вторник подешевел на 1,5% относительно доллара США, до 20,3829 песо/$1, что является минимумом более чем за год.