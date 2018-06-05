Новый посол Болгарии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник в Баку нового посла Болгарии Николая Янкова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Н.Янков вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот. Посол заявил о готовности содействовать развитию азербайджано-болгарских отношений", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи было подчеркнуто о потенциале сотрудничества двух стран в сфере энергетики, положительно на которое повлияет строительство газопроводов TANAP и TAP.

"Э.Мамедъяров и Н.Янков обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестке", - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов