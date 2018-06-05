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Внешняя политика 05.06.2018 17:23

Новый посол Болгарии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник в Баку нового посла Болгарии Николая Янкова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Н.Янков вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот. Посол заявил о готовности содействовать развитию азербайджано-болгарских отношений", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи было подчеркнуто о потенциале сотрудничества двух стран в сфере энергетики, положительно на которое повлияет строительство газопроводов TANAP и TAP.

"Э.Мамедъяров и Н.Янков обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестке", - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БОЛГАРИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]