Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство нового жилого дома в городе Геранбой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Геранбойского района 3 млн манатов на строительство нового жилого дома для жителей 3 двухэтажных домов, находящихся в аварийном состоянии, сообщает сайт главы государства.
Средства на строительство дома на 40 квартир будут выделены из Резервного фонда президента страны, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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