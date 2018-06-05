Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство нового жилого дома в городе Геранбой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Геранбойского района 3 млн манатов на строительство нового жилого дома для жителей 3 двухэтажных домов, находящихся в аварийном состоянии, сообщает сайт главы государства.

Средства на строительство дома на 40 квартир будут выделены из Резервного фонда президента страны, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Н.Аббасова