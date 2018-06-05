Премьер Грузии отверг ультиматум об увольнении министра юстиции

Премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили назвал абсурдным требование ряда неправительственных организаций отправить в отставку министра юстиции Тею Цулукиани.

"Некоторые неправительственные организации выступили с ультимативным требованием, что примут участие в подборе кандидатуры нового Главного прокурора лишь в случае отставки министра юстиции и тем самым поставить под сомнение легитимность начавшегося процесса. Неприемлемо, что эти НПО говорят с нами языком ультиматума. Что касается отставки министра юстиции, то это абсурдное и лишенное основания требование", - написал Г.Квирикашвили во вторник в "Фейсбуке".

Несколько неправительственных организаций во вторник выступили с совместным требованием по отставке министра юстиции Т.Цулукиани, так как именно она ответственна за положение дел в прокуратуре. Согласно Конституции Грузии прокуратура является подведомственной структурой Минюста и главного прокурора назначает министр юстиции.

На прошлой неделе подал в отставку с должности Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. Он принял это решение под давлением массовой акции протеста, участники которой обвинили И.Шотадзе в "покрывании" убийц подростка, которые являлись сыновьями высокопоставленных лиц.

Дело об убийстве в декабре 2017 года школьников в массовой драке вызвало широкий резонанс в грузинском обществе после того, как Тбилисский городской суд не установил человека, который нанес 12 ножевых ранений 16-летнему Давиду Саларидзе. За этим решением суда последовали широкомасштабные акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии, организованные отцом убитого Заза Саларидзе. После начала этих акций граждан в отставку подал главный прокурор Грузии, а в парламенте была создана временная следственная комиссия.