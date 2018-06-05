Экс-премьер Киргизии Исаков арестован в рамках дела о коррупции

Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков взят под стражу по решению суда в рамках уголовного дела о коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ.
Как сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, 5 июня Первомайским районным судом Бишкек изменена мера пресечения бывшему премьер-министру С.Исакову в виде содержания в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.
С. Исаков был взят под стражу после очередного допроса в ГКНБ.
29 мая ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела предъявил С.Исакову обвинение в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело о коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека на кредитные средства КНР в размере $ 386 млн было возбуждено после январской аварии на ТЭЦ, в результате чего в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения. Модернизацию ТЭЦ осуществляла китайская компания TBEA.
В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии. Парламент Киргизии заявил о коррупции при использовании кредита и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение и проводившим переговоры по проекту, в числе этих чиновников был бывший премьер С.Исаков.
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