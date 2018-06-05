Правоохранительные органы Азербайджана ликвидировали нарушителя госграницы с Россией

Правоохранительные органы Азербайджана ликвидировали нарушителя азербайджано-российской государственной границы, оказавшего сопротивление при задержании, сообщает прокуратура Гусарского района.
"4 июня в 21.40 вблизи пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района была зафиксирована попытка незаконного пересечения азербайджанской границы. Нарушитель отказался подчиниться требованиям правоохранительных органов и открыл по ним огонь. Ответным огнем нарушитель был ликвидирован", - отмечается в сообщении.
Нарушителем оказался Зейналов Вадим Марданович (1966 г.р.), рядом с телом которого был обнаружен один пистолет "Макаров".
По факту Прокуратурой Гусарского района ведется расследование.
Н.Аббасова
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