Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9869 RUR   0.0274 GBR   2.2628 TRY   0.3703

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.75 Brent   75.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 31° 7 Июн 19° 29° 8 Июн 17° 27°

Происшествия 05.06.2018 18:04

Правоохранительные органы Азербайджана ликвидировали нарушителя госграницы с Россией

Правоохранительные органы Азербайджана ликвидировали нарушителя азербайджано-российской государственной границы, оказавшего сопротивление при задержании, сообщает прокуратура Гусарского района.

"4 июня в 21.40 вблизи пограничной заставы в селе Юхары Зейхур Гусарского района была зафиксирована попытка незаконного пересечения азербайджанской границы. Нарушитель отказался подчиниться требованиям правоохранительных органов и открыл по ним огонь. Ответным огнем нарушитель был ликвидирован", - отмечается в сообщении.

Нарушителем оказался Зейналов Вадим Марданович (1966 г.р.), рядом с телом которого был обнаружен один пистолет "Макаров".

По факту Прокуратурой Гусарского района ведется расследование.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛЬ


Похожие новости


Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе с Белоруссией Грузия и Россия создают совместную комиссию для решения вопроса о таможенном контроле на границе - Абашидзе Президент Эстонии готова встретиться с Путиным, если будет ратифицирован двусторонний договор о границе Баку и Москва в течение 3-4 лет завершат демаркацию госграницы – МИД Азербайджана Путин призвал сделать комфортным пересечение российской границы для бизнеса На азербайджано-российской государственной границе установили первый пограничный знак

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]