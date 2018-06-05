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Это интересно 05.06.2018 18:44

Первые 10 женщин-саудиток получили водительские права

Около 1 000 женщин-подданных Саудовской Аравии в течение ближайшей недели получат права на вождение автомобиля, сообщает панарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство информации королевства.

Канал отмечает, что первые 10 саудиток на три недели раньше запланированного срока получили водительские права 4 июня в соответствии с королевским декретом, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

"Аль-Джазира" подчеркивает, что теперь женщины в Саудовской Аравии могут занимать водительское место, находиться в автомобиле без сопровождения мужчины и даже обгонять их на дорогах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ЖЕНЩИНЫ, ВОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]