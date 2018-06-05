Первые 10 женщин-саудиток получили водительские права

Около 1 000 женщин-подданных Саудовской Аравии в течение ближайшей недели получат права на вождение автомобиля, сообщает панарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство информации королевства.

Канал отмечает, что первые 10 саудиток на три недели раньше запланированного срока получили водительские права 4 июня в соответствии с королевским декретом, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

"Аль-Джазира" подчеркивает, что теперь женщины в Саудовской Аравии могут занимать водительское место, находиться в автомобиле без сопровождения мужчины и даже обгонять их на дорогах.