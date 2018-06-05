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Дальнее зарубежье 05.06.2018 19:30

Глава МИД Катара об угрозах Эр-Рияда из-за возможной покупки С-400: только Доха вправе принимать решение по этому вопросу

Глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани заявил телеканалу "Аль-Джазира", что только катарские власти будут решать, стоит ли им приобретать за рубежом вооружения.

"Приобретение любого военного оборудования - это суверенное решение, к которому (кроме Катара - ИФ) не имеет отношение ни одна страна", - сказал министр.

При этом М.АльТани упомянул недавнее письмо короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Как стало известно французским СМИ, король, в частности, выразил готовность провести "военную акцию" в отношении Катара, если он приобретет у России зенитные ракетные комплексы С-400.

В свою очередь М.Аль Тани назвал эти угрозы нарушением международного права и устава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и подчеркнул, что Катар не представляет угрозы для Саудовской Аравии.

На вопрос, собирается ли Катар приобрести С-400, министр ответил, что в настоящий момент "доступны все возможности".

О намерении приобрести российские С-400 в январе этого года говорил посол Катара в Москве Фахд бин Мухаммед аль-Аттыйя.

"Аль-Джазира" напоминает, что ровно год назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические связи с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

В связи с этой датой глава МИД Катара ранее заявил, что дипломатическая блокада Катара лишь укрепила страну. В то же время М.Аль Тани выразил готовность к диалогу с региональными державами.

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Тэги: КАТАР, МИД, С/400, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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