Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9869 RUR   0.0274 GBR   2.2628 TRY   0.3703

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.75 Brent   75.29

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 31° 7 Июн 19° 29° 8 Июн 17° 27°

Дальнее зарубежье 05.06.2018 20:21

Встреча ЕС-Россия-Украина по газу может собраться в ближайшем будущем - Чижов

Переговоры ЕС-Россия-Украина по газу могут пройти в ближайшее время, сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Я полагаю, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем", - сказал высокопоставленный российский дипломат аккредитованным в бельгийской столице журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕС, УКРАИНА, ГАЗ


Похожие новости


Россия заинтересована в процветании Евросоюза, а не в его разобщении - Путин ЕС не имел отношения к инсценировке убийства Бабченко - представитель Могерини Отношения между Евросоюзом и США близки к состоянию торговой войны - Грушко В МИД РФ критикуют намерение ЕС ввести дополнительные санкции в отношении Венесуэлы Шефчович торопит Россию и Украину приступить к трехсторонним газовым переговорам Позиция стран ЕС по иранской сделке обнадеживает - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]