Встреча ЕС-Россия-Украина по газу может собраться в ближайшем будущем - Чижов

Переговоры ЕС-Россия-Украина по газу могут пройти в ближайшее время, сообщил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Я полагаю, что такая встреча может состояться в ближайшем будущем", - сказал высокопоставленный российский дипломат аккредитованным в бельгийской столице журналистам.