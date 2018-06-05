Цена Brent резко упала на опасениях роста добычи в ОПЕК, опустилась ниже $75 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent резко опускается в ходе торгов во вторник и демонстрирует снижение на протяжении четырех сессий подряд на опасениях, что ОПЕК может вскоре ослабить ограничения на нефтедобычу.
Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 снизилась на $0,82 (1,09%) - до $74,47 за баррель. Контракт подешевел до менее $75 за баррель впервые с начала мая.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $64,72 за баррель.
Согласно источникам агентства Bloomberg, представители США попросили членов ОПЕК увеличить добычу сырья на 1 млн баррелей в сутки. По словам источников, данная просьба обсуждалась в ходе встречи нескольких арабских нефтяных министров, которая прошла в минувшие выходные в столице Кувейта.
Ранее Саудовская Аравия и Россия сигнализировали о своей готовности увеличить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. Накануне в том же ключе высказались представители Казахстана.
Ожидается, что вопрос подъема добычи будет обсуждаться на встрече ОПЕК+ в Вене 22 июня.
По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, ОПЕК в мае сохранила добычу на апрельском уровне в 31,9 млн б/с, минимальном за год.
Пока инвесторы выражают беспокойство по поводу предложения топлива в мире, глава отдела исследований сырьевого рынка Goldman Sachs Джефф Карри дал оптимистичный прогноз спроса на нефть в Китае, отметив, что уровень потребления топлива в КНР в текущем году, скорее всего, будет выше, чем ожидает рынок.
Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду. Согласно прогнозам, товарные запасы нефти в Штатах по итогам прошлой недели сократились на 3 млн баррелей.
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