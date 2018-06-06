В Сингапуре введут ограничения на полеты на время саммита США-КНДР

На время проведения встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре будут введены ограничения на полеты, сообщает в среду газета "Стрейтс таймс".
Соответствующее предупреждение выпустили Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Федеральное управление гражданской авиации США. Ограничения на полеты в воздушном пространстве Сингапура будут на некоторое время введены в день запланированного саммита, 12 июня, за день до него и через день после.
Как отмечает газета, в среднем взлет и посадка в сингапурском аэропорту Чанги происходит каждые 1,5 минуты.
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