В Сингапуре введут ограничения на полеты на время саммита США-КНДР

На время проведения встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре будут введены ограничения на полеты, сообщает в среду газета "Стрейтс таймс".

Соответствующее предупреждение выпустили Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Федеральное управление гражданской авиации США. Ограничения на полеты в воздушном пространстве Сингапура будут на некоторое время введены в день запланированного саммита, 12 июня, за день до него и через день после.

Как отмечает газета, в среднем взлет и посадка в сингапурском аэропорту Чанги происходит каждые 1,5 минуты.