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СНГ 06.06.2018 12:07

Глава исполкома СНГ призвал страны Содружества совместно противодействовать попыткам экспорта цветных революций

Содружеству Независимых Государств надо формировать новые совместные механизмы реагирования на попытки экспорта "цветных революции" и других дестабилизирующих факторов, заявил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

"Никто не подскажет нам эффективные рецепты обеспечения безопасности наших стран. Мы сами в ответе за стабильность на нашей земле и должны формировать совместные механизмы реагирования на дестабилизирующие факторы. И, вне сомнения, важнейшая задача - это противостоять попыткам разрушить наши многолетние связи, обеспечить оптимальное сочетание наших общих интересов и национальных интересов каждого из наших государств", - сказал С.Лебедев, выступая в среду на заседании Совета министров обороны стран СНГ.

Он привёл примеры размывания одного из основополагающих принципов международных отношений - принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"В ряде случаев дело доходит до вооружённого вмешательства. Так, в Сирии в нарушение Устава ООН, без согласия законного правительства этой страны сегодня находятся и участвуют в боях вооружённые силы целого ряда иностранных государств. Естественно, это подрывает всю систему международных отношений. Эти действия являются продолжением экспорта "цветных революций". И, к большому сожалению, наши противники пытаются распространить эту стратегию и на страны Содружества", - сказал С.Лебедев.

При этом, отметил он, такие традиционные международные институты обеспечения безопасности как ООН, ОБСЕ, неспособны эффективно противостоять таким угрозам.

"Современные вызовы и угрозы не могут быть нейтрализованы на уровне отдельных государств. Очевидна необходимость координации совместных усилий, максимальное использование интеграционных возможностей для обеспечения мира и укрепления безопасности стран СНГ", - сказал С.Лебедев.

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Тэги: СНГ, СТРАНЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]