Взрыв произошел на силосной башне во Франции, 11 человек ранены

Около 70 сотрудников французской пожарной службы прибыли в среду к месту взрыва, произошедшего на силосной башне в Страсбурге, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали 11 человек. На месте происшествия произошел пожар, образовалось большое облако дыма.

Причина инцидента не называется.