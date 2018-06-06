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СНГ 06.06.2018 13:02

Усиленные меры безопасности вводятся в России в связи с ЧМ-2018

В России усилены меры безопасности в связи с предстоящим ЧМ-2018, но законопослушным гражданам опасаться нечего, заявил руководитель главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка Чемпионата мира по футболу - 2018 Алексей Лаврищев.

"Предусмотрено введение усиленных мер безопасности в период проведения ЧМ, это традиционная международная практика. Законопослушным гражданам опасаться нечего, принятые меры ничего кроме комфорта и безопасности не доставят", - сказал А.Лаврищев на пресс-конференции в Москве в среду.

По его словам, в стране вводились "еще более жесткие меры во время Олимпиады и Паралимпиады в Сочи, было много опасений, но они не оправдались, игры прошли на высоком уровне, и меры никому не помешали насладиться атмосферой игр".

Также А.Лаврищев заявил, что в фан-зонах продажа алкоголя разрешена по договоренности с ФИФА.

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Тэги: РОССИЯ, ЧМ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]